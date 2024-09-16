Після поранення понад чотири місяці боровся за життя. Згадаймо Ярослава Антоняка

З 2014 до 2019 року Ярослав Антоняк був радником голови СБУ

4 травня 2024 року був важко поранений під час виконання бойового завдання з захисту Вітчизни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Антоняка.

12 вересня після тяжкого поранення на фронті й тривалого лікування у шпиталі помер державний і громадський діяч, волонтер і військовослужбовець Ярослав Антоняк.

Державний і громадський діяч, волонтер і військовослужбовець Ярослав Антоняк помер після важкого поранення на фронті фото: «Громадська варта»

Про смерть військовослужбовця повідомили на сторінці організації «Громадська варта», а також численні друзі військового у соцмережах.

«Важка й непоправна втрата! Сьогодні, 12 вересня 2024 року, у шпиталі після важкого поранення на фронті й тривалого лікування відійшов у Вічність Ярослав Антоняк», – йдеться у повідомленні «Громадської варти».

Про втрату повідомив також Масі Найєм.

«Сьогодні вночі загинув наш друг Ярослав Антоняк. Він був поранений в голову, під час бойових. Лікарі боролись за його життя і він був довгий час в комі», – написав він у Facebook.

Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Ярослав Антоняк добровольцем вступив до лав 103-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ

Ярослав Антоняк народився 29 листопада 1981 року у Львові.

Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та КНЕУ імені Вадима Гетьмана (став магістром права та міжнародної економіки).

Був ініціатором та автором низки національно-патріотичних видавничих та відеопроєктів.

Від початків національного відродження – учасник таборування СУМ (Спілки української молоді), учасник Революції Гідності, Лицар відзнаки «Гвардія революції» (Залізний хрест Майдану).

Працював на Львівській регіональній митниці, був приватним підприємцем.

Від перших днів російсько-української війни – активний волонтер, засновник та активіст ГО «Громадська варта», «Допоможи фронту» інших громадських та волонтерських ініціатив.

З 2014 до 2019 року був радником голови СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну – добровольцем вступив до лав 103-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ (лейтенант).

4 травня 2024 року був важко поранений під час виконання бойового завдання з захисту Вітчизни.

Лікарі понад чотири місяці боролися за його життя, проте, на жаль, отримані воїном травми виявилися занадто складними.

Чин похорону відбувся 14 вересня 2024 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, потім на площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання. Поховали Ярослава Антоняка на Личаківському кладовищі у Львові.

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