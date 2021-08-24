Погода на День Незалежності: частину України накриють дощі та грози

У Києві сьогодні вдень очікуються опади

Синоптики України оголосили штормове попередження на сьогодні. Чотири області, як очікується, накриють зливи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні в західних областях грози, шквали 15-20 м/с.

Значні дощі прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях (I рівень небезпечності, жовтий).

Слабші дощі будуть в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Чернівецькій областях. Синоптики кажуть, що зливи з грозами будуть днем в Києві і також сусідніх областях.

Раніше народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень.

Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.

Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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