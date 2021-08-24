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    Погода на День Незалежності: частину України накриють дощі та грози

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    У День Незалежності прийдуть зливи - Погода на День Незалежності: частину України накриють дощі та грози
    У День Незалежності прийдуть зливи
    Фото з відкритих джерел

    У Києві сьогодні вдень очікуються опади

    Синоптики України оголосили штормове попередження на сьогодні. Чотири області, як очікується, накриють зливи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні в західних областях грози, шквали 15-20 м/с.

    Значні дощі прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях (I рівень небезпечності, жовтий).

    Слабші дощі будуть в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Чернівецькій областях. Синоптики кажуть, що зливи з грозами будуть днем в Києві і також сусідніх областях.

    Раніше народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень.

    Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.

    Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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    Теги: ДСНС День Незалежності
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    Погода на День Незалежності: частину України накриють дощі та грози