Синоптик шокував українців прогнозом на осінь: будуть морози і піде сніг

За прогнозом Леоніда Горбаня, на українців чекають ранні холоди вже в листопаді

Майбутня зима буде суворою і холодною, зазначив Горбань

В Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною. Про це виданню «Сьогодні» заявив метеоролог і народний синоптик Леонід Горбань.

Якщо вірити прогнозу експерта, то осінь нам слід чекати вже в другій половині вересня. А ось «бабине» літо звичайно ж буде, скоріше цього в жовтні.

«Якщо коротко - то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолодає. На початку третьої декади вересня можливо два-три дні «бабиного літа». Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим «бабиним літом» в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди продовжаться і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг», – розповів Горбань.

За прогнозом Леоніда, нас чекають ранні холоди вже в листопаді, а також перший сніг. Майбутня зима буде суворою і холодною.

«Зима буде холодною. Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий Новий рік і триватимуть до Хрещення, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани», – резюмував синоптик.

Раніше повідомлялося, що найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.