Народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень

Погода у вересні буде мінливою

Перший місяць осені влаштує температурні гойдалки від літнього тепла до різкого похолодання

Вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень. Про це пишуть Факти.

За його словами, осінь почнеться теплом і перші 10 днів вересня в Україні триматиметься майже літня погода, а у другій декаді можливі невеликі дощі.

У більшості областей перша половина вересня буде досить лагідною. Температура коливатиметься від +24 до +27, а вночі від +15 до +20.

Найтепліше буде на початку другої декади місяця, а потім температура піде на спад.

Горбань прогнозує, що похолодання почнеться рівно із другої половини вересня.

За прогнозами метеорологів, в середині місяця вже почнеться сильне опадання листя, а за кілька днів країну накриє потужний антициклон.

За даними Леоніда Горбаня, у другій половині місяця температура становитиме від +18 до +20, а на початку третьої декади може бути декілька днів незначного потепління – бабиного літа.

В останніх числах вересня до України повернеться похолодання і місяць завершиться температурними позначками не більше +17 вдень.

Наступний прихід так званого бабиного літа варто очікувати вже в жовтні.

Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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