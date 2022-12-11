Погіршення якості води в Україні: РНБО спростувало фейк рашистів

У відомстві підкреслили, що мешканці можуть без ризиків користуватись централізованим водопостачанням

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про нібито падіння якості водопровідної води в Україні, користування якою може призвести до епідемій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

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«Це свідома дезінформація Кремля, який, поширюючи подібні фейки, намагається спровокувати паніку серед населення та посіяти зневіру у спроможність влади забезпечити населення якісною питною водою», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що насправді проведені МОЗ за 9 місяців поточного року майже 400 тис. досліджень питної води централізованого водопостачання за мікробіологічними показниками та 670 тис. за санітарно-хімічними показниками не виявили жодних відхилень від санітарних норм.

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Зазначено, що обласними центрами контролю та профілактики хвороб МОЗ України за поточний рік не зафіксовано жодного спалаху, пов’язаного зі вживанням водопровідної води, про що відомство повідомило 9 грудня на своєму сайті.

У відомстві також підкреслили, що мешканці можуть без ризиків користуватись централізованим водопостачанням, в тому числі й на деокупованих територіях.

Нагадаємо, мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.