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Погіршення якості води в Україні: РНБО спростувало фейк рашистів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Погіршення якості води в Україні: РНБО спростувало фейк рашистів
Окупанти намагаються спровокувати паніку серед населення
фото ілюстративне

У відомстві підкреслили, що мешканці можуть без ризиків користуватись централізованим водопостачанням

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про нібито падіння якості водопровідної води в Україні, користування якою може призвести до епідемій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

«Це свідома дезінформація Кремля, який, поширюючи подібні фейки, намагається спровокувати паніку серед населення та посіяти зневіру у спроможність влади забезпечити населення якісною питною водою», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що насправді проведені МОЗ за 9 місяців поточного року майже 400 тис. досліджень питної води централізованого водопостачання за мікробіологічними показниками та 670 тис. за санітарно-хімічними показниками не виявили жодних відхилень від санітарних норм.

Зазначено, що обласними центрами контролю та профілактики хвороб МОЗ України за поточний рік не зафіксовано жодного спалаху, пов’язаного зі вживанням водопровідної води, про що відомство повідомило 9 грудня на своєму сайті.

У відомстві також підкреслили, що мешканці можуть без ризиків користуватись централізованим водопостачанням, в тому числі й на деокупованих територіях.

Нагадаємо, мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

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Теги: Україна росія фейк вода РНБО

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