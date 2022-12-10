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РФ хоче надати «фейкам вигляду фактів». Кислиця відповів на звинувачення країни-агресора

Альона Боженко
glavcom.ua
РФ хоче надати «фейкам вигляду фактів». Кислиця відповів на звинувачення країни-агресора
Кислиця спростував звинувачення РФ у махінаціях з військовою допомогою Заходу
фото ілюстративне

Український дипломат розповів, що в Україні для запобігання незаконному використанню зброї функціонує багаторівнева система контролю

Росія хоче надати «фейкам вигляду фактів», використовуючи Раду Безпеки як майданчик для поширення пропагандистських наративів. Про це заявив у п’ятницю постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.

Відповідаючи на звинувачення російської делегації у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни, Кислиця зазначив, що Москва, аби видаватися переконливою, загортає брехню «в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри. Усе це має надати фейкам вигляду фактів».

Постпред України повідомив присутніх, що контроль за обігом та використанням стрілецької зброї і легких озброєнь в Україні здійснюється на міжвідомчому рівні за участю МВС, СБУ, Державної прикордонної служби та інших держструктур. Крім того, діє трирівнева система контролю та нагляду за озброєннями, що постачаються іноземними партнерами. Це парламентський контроль, контроль з боку РНБО, а також спільний моніторинг Міноборони та ЗСУ з іноземними партнерами.

«Операції зі звільнення наших територій на сході та півдні країни є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню – допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території», – заявив Кислиця.

Постійний представник України при Раді Безпеки ООН додав, що після того, як Росія остаточно програє війну, має відбутися її денуклеаризація та демілітаризація, щоб позбавити світ повторних загроз на кшталт тієї, яка існує зараз.

Нагадаємо, останнє засідання Радбезу ООН відбулося 23 листопада, на якому обговорювався масований ракетний удар РФ по Україні. Тоді Китай закликав сторони якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб «не допустити ескалації» війни та запобігти ядерній кризі. 

Також на цьому засіданні виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

 

Теги: росія зброя Міноборони Китай Україна президент звільнення Москва переговори

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