Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ

З початку квітня світ почав дізнаватися про злочини росіян на окупованих територіях

Однією з маніпуляцій Кремля, яку він намагається розповсюдити протягом всієї повномасштабної війни, є повідомлення про те, що Київ не має право притягати до відповідальності російських військових за воєнні злочини, які ті вчинили на території України. Пропагандисти маніпулюють фактами, розповідають про те, що самі займаються фіксацією «злочинів київського режиму» і заперечують власні злочини.

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Про це повідомляє Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій на своєму сайті. Як зазначається, доказів того, що російські загарбники вчинили на українській території з лютого є величезна кількість. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що кожен, хто до них причетний, має бути притягнутий до відповідальності.

З початку квітня світ почав дізнаватися про злочини росіян на Київщині, зокрема, у Бучі. Там були знайдені десятки тіл мирних жителів. Є свідчення зґвалтувань та катувань, а також братських поховань. Восени після успішного наступу ЗСУ на Харківщині були знайдені докази злочинів російських окупантів і там. Зокрема, було виявлено сотні тіл із зав’язаними руками у масових похованнях. Більшість із цих людей були цивільними, деякі – військовими української армії. Місцеві жителі повідомили про жахи окупації.

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Активно обстрілюють загарбники школи, дитсадки, житлові квартали, церкви, дитячі будинки та інші цивільні об’єкти. Влітку вони завдали ударів по Вінниці, по торговим центрам у Миколаєві та Кременчуці, а також по житловим будинкам Кривого Рогу. До того ж вони використовують у своїх злочинах міни, касетні та вакуумні снаряди, а з 10 жовтня почалися масовані атаки на об’єкти інфраструктури.

Крім того, Європу та Україну ставлять під загрозу російські удари по ЗАЕС. Боррель назвав це серйозним порушенням ядерної безпеки і прикладом нехтування Росією міжнародними нормами.

Нагадаємо, в ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.