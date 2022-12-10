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Наслідки рашистського обстрілу: жителів Одеси просять виїхати з міста

Юрій Лящук
glavcom.ua
Наслідки рашистського обстрілу: жителів Одеси просять виїхати з міста
Енергетики інтенсивно працюватимуть над відновленням інфраструктури
фото ілюстративне

За даними департаменту, пошкоджену через російські удари інфраструктуру в Одеській області можуть відновлювати тижнями

Мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців. Про це повідомляє департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА у Facebook.

За даними департаменту, пошкоджену через російські удари інфраструктуру в Одеській області можуть відновлювати тижнями «і не виключено, що 2-3 місяці».

«Саме тому звертаємось до вас з проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви можете тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити», – зазначають у відомстві.

Там додають, що енергетики та органи влади інтенсивно працюватимуть над відновленням інфраструктури та інформуватимуть населення про ремонтні роботи.

«Після їх завершення, енергокомпанія намагатиметься вмикати світло хоча б на невеликий час. Нагадуємо, коли у ваших будинках з'явиться електроенергія, не включайте одночасно праски, бойлери, чайники або електроплити в розетку. Це спровокує нові аварійні ситуації і ви можете залишитися без світла довше», – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

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Теги: росія Одещина енергетика війна обстріл Одеса

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