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«Нашу церкву ніхто не забороняв». РПЦ в Україні відреагувала на Указ Зеленського і рішення РНБО

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Нашу церкву ніхто не забороняв». РПЦ в Україні відреагувала на Указ Зеленського і рішення РНБО
Кожна парафія МПЦ МП часто є окремою юридичною особою
фото з відкритих джерел

По документах ніякої підлеглості УПЦ щодо закордонних центрів не існує 

Закон про заборону діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій, який наразі розробляється, не стане прямою забороною для діяльності УПЦ МП. Адже на паперах ніякої підлеглості УПЦ щодо будь-яких закордонних центрів не існує, кажуть у Московському патріархаті.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. З указу президента випливає, що впродовж двох місяців Кабмін має розробити закон, який допоможе виконати рішення Радбезу. І цей закон не має суперечити європейським нормам. Відтак експерти, з якими поспілкувався «Главком», скептично ставляться до можливості заборони за обставин, які нині створила влада. 

Можна припустити, що у розробленому законі йтиметься про заборону діяльності релігійних організацій з центром управління у Росії. Але сумнівно, що ним буде заборонено відразу УПЦ МП, адже кожна її парафія часто є окремою юридичною особою.

Про неможливість заборони кажуть і у самій УПЦ МП.

«Нашу церкву ніхто не забороняв. Були озвучені певні рішення, які зобов’язують державні органи дослідити питання статуту УПЦ», – сказав у коментарі «Главкому» глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент (Вечеря).

 За його словами, Статут церкви вже неодноразово досліджували і якщо є потреба, то нехай «державні органи вчергове пересвідчяться у тому, що ніякої підлеглості УПЦ щодо будь-яких закордонних центрів не існує».

Нагадаємо, в указі йдеться про потребу ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Читайте також: Санкції проти російської церкви. Чому московським попам не страшно?
Теги: влада закон Кабмін президент статут церква

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