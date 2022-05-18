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    ЗМІ опублікували фото українських бійців під час евакуації з «Азовсталі»

    У Мережі з'явилися фото українських захисників&nbsp;&laquo;Азовсталі&raquo; під час евакуації - ЗМІ опублікували фото українських бійців під час евакуації з «Азовсталі»
    У Мережі з'явилися фото українських захисників «Азовсталі» під час евакуації
    фото: Associated Press

    З території заводу «Азовсталь» виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками

    Агентство Associated Press опублікувало офото героїчних українських військовослужбовців після евакуації з заводу «Азовсталь».

    Фото зроблене в автобусі, ймовірно під час дороги у колонію Оленівки, яку контролюють бойовики «ДНР». За інформацією Reuters, саме туди росіяни вивезли понад 250 українських бійців.

    З території заводу «Азовсталь» виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує російська бронетехніка.

    Зазначимо, що офіційного підтвердження від української владт про утримання окупантами захисників «Азовсталі» в Оленівці, поки не було.

    Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

    З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

    Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

    А генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».

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    Теги: росія окупанти війна Азов Україна президент окупація #stoprussia
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    ЗМІ опублікували фото українських бійців під час евакуації з «Азовсталі»