Поїзд Київ—Перемишль вже перевіз мільйон пасажирів



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На мільйонного пасажира чекала несподіванка від польського PKP Intercity

І це за два з половиною роки

В суботу, 29 червня, на залізничному вокзалі в Перемишлі зустріли мільйонного пасажира поїздів Інтерсіті+ Київ—Перемишль.

«Третина пасажирів цього поїзда — іноземці, які їдуть подорожувати Україною... На кордоні, на автомобільних пунктах пропуску, пасажири в середньому витрачають на годину більше в черзі. Таким чином, залізниця зекономила більше 1 млн годин для наших пасажирів. Є багато варіантів, як провести вільний час, але не у чергах на кордоні. 1 млн пасажирів могли б в середньому перевезти півмільйона автівок чи 20 тис. автобусів. Так що це наш чималий вклад у розвиток екологічних сполучень», — зазначив на своїй сторінці у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Він також додав, що наразі 21 поїзд їде в напрямку ЄС, у найближчих планах — зручні варіанти до Берліна та Праги. Нагадаємо, що зараз між Україною та Польщею щоденно курсують дві пари швидкісних поїздів: №№ 705/706 та 715/716 Київ—Перемишль.

Нагадаємо, перший поїзд Інтерсіті+ №705/705 Київ-Львів-Перемишль розпочав курсувати з 23 грудня 2016 року. Тоді УЗ очолював поляк Войцех Балчун.

Другий потяг запустили в серпні 2017 року.