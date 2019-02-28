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    Суспільство

    На весняні свята «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Львів-Перемишль

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    Вартість квитків &ndash; близько 260 грн - На весняні свята «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Львів-Перемишль
    Вартість квитків – близько 260 грн

    Потяг курсуватиме туди і зворотно з 8 по 10 березня

    На святкові вихідні «Укрзалізниця» призначено поїзд № 90/89 Львів – Перемишль. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

    Як зазначається на сайті підприємства, потяг курсуватиме туди і зворотно з 8 по 10 березня. 

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    «Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд вирушатиме о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 год», - йдеться у повідомленні.

    Поїзд складатиметься з шести купейних вагонів із місцями для сидіння 2-го класу. Вартість квитків – близько 260 грн.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала призначати додаткові потяги на вихідні до 8 березня. Наразі призначено 17 додаткових поїздів.

    Як повідомлялося, в «Укрзалізниці» розповіли про подорожчання квитків.  Цього року фінансовий план підприємства враховує двоетапне здорожчання квитків всього на 24%.

    До слова, з квітня цього року «Укрзалізниця» запустить поїзд до Словаччини. Українські та словацькі залізничники досягли домовленості щодо запуску з червня нового залізничного маршруту Кошице – Чоп – Мукачево колією 1435 мм.

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