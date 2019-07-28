Поліція нарахувала 15 тис. учасників Хресного ходу Православної церкви України



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Хресний хід Української православної церкви Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Загалом 27 та 28 липня порушень громадського порядку та провокацій не зафіксовано, повідомляють в поліції

В неділю, 28 липня, у Києві пройшли масові релігійні заходи з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі, в яких взяли участь біля 15 тисяч людей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС.

«У релегійних заходах з нагоди святкування 1031-ї річниці хрещення Київської Русі взяли участь біля 15 тисяч вірян. Правопорядок забезпечувала до 2 тисяч правоохоронців. Заходи в центрі столиці пройшли без порушень громадського порядку», - повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Слід нагадати, що вчора поліція повідомляла про 30 тис. учасників Хресного ходу, організованого Московською церквою.

Для забезпечення громадського порядку під час хресної ходи залучались всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

Окрім забезпечення публічного порядку, правоохоронці також супроводжували вірян до місць їхнього проживання, звідки вони приїхали до столиці.

Загалом 27 та 28 липня порушень громадського порядку та провокацій не зафіксовано, повідомляють в поліції.

Нагадаємо, вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

28 червня Хресний хід провели віряни Української православної церкви.