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    Суспільство

    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)

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    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання Томосу

    Священики і віряни йдуть від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хід завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.

    В Хресній ході також бере участь Петро Порошенко.

    Архімандрит Феодосійського монастиря Макарій несе мощі св. Апостола Андрія Первозванного. А отець Георгій Коваленко частинку хреста.

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    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, до Києва зі Стамбула привезли частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса, а також мощі Андрія Первозванного.

    Нагадаємо, вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. 

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