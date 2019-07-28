Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)
Для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання Томосу
Священики і віряни йдуть від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хід завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.
В Хресній ході також бере участь Петро Порошенко.
Архімандрит Феодосійського монастиря Макарій несе мощі св. Апостола Андрія Первозванного. А отець Георгій Коваленко частинку хреста.
Нагадаємо, до Києва зі Стамбула привезли частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса, а також мощі Андрія Первозванного.
Нагадаємо, вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.