Почався Хресний хід Української православної церкви (фото, трансляція)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання Томосу

Священики і віряни йдуть від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хід завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.

В Хресній ході також бере участь Петро Порошенко.

Архімандрит Феодосійського монастиря Макарій несе мощі св. Апостола Андрія Первозванного. А отець Георгій Коваленко частинку хреста.

Нагадаємо, до Києва зі Стамбула привезли частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса, а також мощі Андрія Первозванного.

Нагадаємо, вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.