Поліція за добу відкрила три кримінальні провадження, пов’язані з порушеннями на виборах



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Поліція відкрила вже 74 кримінальні провадження, пов'язані з порушеннями на виборах

Всього від початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1741 повідомлення про порушення

Співробітники Національної поліції за добу відкрили три кримінальні провадження, пов’язані з виборами президента України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, всього від початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1741 повідомлення про порушення.

«Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1 тис. 102 факти, підкупом виборців - 130, пошкодженням майна - 30 та хуліганством - 27. Поліцейські відкрили 77 кримінальних проваджень. Крім того, правоохоронці склали 401 адміністративний протокол за фактами порушення у виборчій сфері», - йдеться у повідомленні.

Поліція інформує, що всього за минулу добу на території держави зареєстровано 83 повідомлення про події, пов’язані з виборами, а від початку передвиборчої кампанії - 1741 повідомлення.

«За добу за трьома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, по одному - за ст. 129 (Погроза вбивством), за ст. 160 (підкуп виборця) та за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - додали у відомстві.

Нагадаємо, з початку виборчого процесу поліція відкрила 74 кримінальні провадження, пов'язаних з порушеннями на виборах-2019.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України розробила «дорожню карту» забезпечення публічної безпеки на виборах 2019 у всіх регіонах України.