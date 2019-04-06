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    Суспільство

    Помер батько полоненого в РФ українського моряка Андрія Драча

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    Леонід Драч із фотографією сина - Помер батько полоненого в РФ українського моряка Андрія Драча
    Леонід Драч із фотографією сина
    Фото: 33kanal

    У батька військовополоненого було хворе серце

    У п’ятницю, 5 квітня, помер батько полоненого Росією українського моряка Андрія Драча, Леонід.

    Як повідомив у Twitter президент України Петро Порошенко, у чоловіка було хворе серце.

    «Сьогодні пішов з життя Леонід Драч - батько полоненого Росією моряка Андрія Драча. У пана Леоніда було хворе серце, а розлука з сином, якого Кремль утримує в заручниках, остаточно підірвало його здоров’я», - написав президент.

    Нагадаємо, 26 березня українських військовополонених Андрія Драча, Дениса Гриценка Михайла Власюка, і В'ячеслава Зінченка вивозили із СІЗО в РФ для проведення психіатричної експертизи.

    Раніше Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.

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