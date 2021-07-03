Помер колишній заступник міністра культури Юрій Рибачук

Незадовго до смерті у Юрія Рибачука стався тяжкий інсульт

У Києві на 48-му році життя помер колишній заступник міністра культури, культурний діяч, журналіст і перекладач Юрій Рибачук. Про це повідомляють у соцмережах його друзі.

Український актор театру та кіно, Народний артист України, ексміністр культури України Євген Нищук на своїй сторінці у Facebook написав:

«Юра, що ж ти так рано?!

Сьогодні перестало битися велике серце мого доброго друга, надзвичайно важливої частини нашої команди – мого заступника з питань мистецтв у Мінкульті, інтелектуала, людини з неймовірним почуттям гумору.. просто прекрасної світлої людини Yuriy Rybachuk.

Ця новина розколола сьогоднішній ранок…. усвідомити це неможливо.

П.С. Прощання з Юрою відбудеться сьогодні о 16:00 у Київській міській лікарні #3 на Петра Запорожця, 26», – написав Нищук.

Журналіст і друг померлого Дмитро Лиховій:

«Не можу повірити. Як же так? Світлий, повний життя і нових планів чоловік. Спочивай з миром», – написав він у Facebook.

Український поет, публіцист, музикант та культурний діяч Григорій Семенчук:

«Пішов Юрій Рибачук.. Людина світлої душі і доброго серця. Справжній герой нашого культурного фронту. Спочивай з миром...», – написав він.

Юрій Рибачук народився 30 листопада 1973 року в Рівному. Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут ім. Мануїльського.

З березня 2017 року по вересень 2019 року Рибачук обіймав посаду заступником міністра культури (Євгена Нищука).