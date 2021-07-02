Скандальний Окружний адмінсуд Києва відкрив справу за позовом Моргенштерна

Російський репер Моргенштерн хоче в Україну та позивається до СБУ

Справа розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто учасників не повідомлятимуть

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) розгляне позов російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України. Виконавець вимагає, аби його виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Як повідомляє пресслужба ОАСК, справа розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто учасників не повідомлятимуть.

Напередодні скандальний суд відклав позов репера, бо у ньому не були дотриманні державні вимоги.

«У встановлений судом строк позивач усунув виявлені недоліки позовної заяви. Наразі документ та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ», – заявили в ОАСК 2 липня.

Як повідомлялося, скандальний Моргенштерн хоче в Україну та позивається до СБУ.

Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Нагадаємо, що інший російський репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Тим часом, представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.