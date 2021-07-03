Швидко поширюється: штам «Дельта» виявили уже в 98 країнах
Штам «Дельта» поширюється в країнах як з високим, так і з низьким рівнем вакцинації населення.
Штам коронавіруса «Дельта» виявлений уже в 98 країнах. Про це на брифінгу повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Ми знаходимося в дуже небезпечному періоді пандемії Covid-19, яка посилюється більш заразними варіантами вірусу, як «Дельта», який стає домінантним штамом у багатьох країнах», - заявив Гебрейесус.
За його словами, штам «Дельта» зафіксовано вже в 98 державах, причому він поширюється в країнах як з високим, так і з низьким рівнем вакцинації населення.
У таких умовах, підкреслив Гебрейесус, кращий спосіб уповільнити пандемію, врятувати життя і добитися економічного відновлення - вакцинуватися.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/OBWl31s1It— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 2, 2021
«Я закликав лідерів країн світу працювати разом, щоб гарантувати: через рік 70% всіх жителів кожної країни будуть вакциновані проти Covid-19», - сказав глава ВООЗ.
Він також закликав вакцинувати як мінімум 10% населення всіх країн до вересня, що захистить працівників охорони здоров'я і найбільш вразливі групи населення, а також дозволить подолати найбільш гостру фазу пандемії.
За оцінками Гебрейесуса, це завдання непросте, але посильне, адже в світі «вже розподілено 3 млрд доз вакцин від Covid-19».
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 183 618 132 випадки Covid-19, зокрема 3 974 712 летальних, одужали 168 058 467 чоловік.
До слова, МОЗ перевірить старі аналізи українців на штам «Дельта».
Нагадаємо, що із 2 липня іноземцям та особам без громадянства, а також українцям, які прибули з країн з найбільшою кількістю випадків штаму «Дельта», при в'їзді до України доведеться пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу.
Також у МОЗ повідомили, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації.
Додамо, що вірус Delta став найпоширенішим у США.
Delta – це новий штам вірусу Covid-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.