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    Швидко поширюється: штам «Дельта» виявили уже в 98 країнах

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    Штам коронавірусу Delta виявлений майже в 100 країнах - Швидко поширюється: штам «Дельта» виявили уже в 98 країнах
    Штам коронавірусу Delta виявлений майже в 100 країнах
    Фото: АА

    Штам «Дельта» поширюється в країнах як з високим, так і з низьким рівнем вакцинації населення.

    Штам коронавіруса «Дельта» виявлений уже в 98 країнах. Про це на брифінгу повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Ми знаходимося в дуже небезпечному періоді пандемії Covid-19, яка посилюється більш заразними варіантами вірусу, як «Дельта», який стає домінантним штамом у багатьох країнах», - заявив Гебрейесус.

    За його словами, штам «Дельта» зафіксовано вже в 98 державах, причому він поширюється в країнах як з високим, так і з низьким рівнем вакцинації населення.

    У таких умовах, підкреслив Гебрейесус, кращий спосіб уповільнити пандемію, врятувати життя і добитися економічного відновлення - вакцинуватися.

    «Я закликав лідерів країн світу працювати разом, щоб гарантувати: через рік 70% всіх жителів кожної країни будуть вакциновані проти Covid-19», - сказав глава ВООЗ.

    Він також закликав вакцинувати як мінімум 10% населення всіх країн до вересня, що захистить працівників охорони здоров'я і найбільш вразливі групи населення, а також дозволить подолати найбільш гостру фазу пандемії.

    За оцінками Гебрейесуса, це завдання непросте, але посильне, адже в світі «вже розподілено 3 млрд доз вакцин від Covid-19».

    За даними Worldometer, у світі зафіксовано 183 618 132 випадки Covid-19, зокрема 3 974 712 летальних, одужали 168 058 467 чоловік.

    До слова, МОЗ перевірить старі аналізи українців на штам «Дельта».

    Нагадаємо, що із 2 липня іноземцям та особам без громадянства, а також українцям, які прибули з країн з найбільшою кількістю випадків штаму «Дельта», при в'їзді до України доведеться пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу.

    Також у МОЗ повідомили, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації.

    Додамо, що вірус Delta став найпоширенішим у США.

    Delta – це новий штам вірусу Covid-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.

    Теги: чоловік населення ВООЗ коронавірус
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    Швидко поширюється: штам «Дельта» виявили уже в 98 країнах