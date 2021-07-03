Жахлива аварія у Дніпрі. Після жорсткого зіткнення авто загорілося, є жертви (фото, відео)

Toyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW

У Дніпрі зіткнулися два автомобілі. Після цього один з транспортних засобів загорівся, загинула дівчина.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, аварія сталася сьогодні, 3 липня, о 3:10 на Набережній Перемоги. Зіткнулися BMW, в якому знаходилися 5 осіб, і Toyota, в якій їхали жінка і чоловік. На місці аварії загинула 30-річна водійка Toyota, пасажира авто госпіталізували.

Після ДТП автомобіль BMW загорівся. Пожежу ліквідували рятувальники. Люди, які їхали в авто, встигли вибігти з палаючого транспорту. Зараз вони у лікарні.

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

Як повідомляє Інформатор, Toyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW. Від удару перший автомобіль декілька разів розвернуло, він протаранив стовп і зупинку, після чого вилетів на дорогу. BMW перекинувся на бік і врізався у стовп і загорівся.

Нагадаємо, 2 червня, у Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня.