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    Жахлива аварія у Дніпрі. Після жорсткого зіткнення авто загорілося, є жертви (фото, відео)

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    На місці аварії працювали рятувальники - Жахлива аварія у Дніпрі. Після жорсткого зіткнення авто загорілося, є жертви (фото, відео)

    На місці аварії працювали рятувальники

    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    Toyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW

    У Дніпрі зіткнулися два автомобілі. Після цього один з транспортних засобів загорівся, загинула дівчина.

    Як повідомили в пресслужбі ДСНС, аварія сталася сьогодні, 3 липня, о 3:10 на Набережній Перемоги. Зіткнулися BMW, в якому знаходилися 5 осіб, і Toyota, в якій їхали жінка і чоловік. На місці аварії загинула 30-річна водійка Toyota, пасажира авто госпіталізували.

    Після ДТП автомобіль BMW загорівся. Пожежу ліквідували рятувальники. Люди, які їхали в авто, встигли вибігти з палаючого транспорту. Зараз вони у лікарні.

    На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

    Як повідомляє Інформатор, Toyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW. Від удару перший автомобіль декілька разів розвернуло, він протаранив стовп і зупинку, після чого вилетів на дорогу. BMW перекинувся на бік і врізався у стовп і загорівся.

    Нагадаємо, 2 червня, у Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня.

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    Теги: ДТП Дніпро автомобіль аварія рятувальники жінка чоловік Toyota BMW
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    Жахлива аварія у Дніпрі. Після жорсткого зіткнення авто загорілося, є жертви (фото, відео)