Помер науковець та колишній народний депутат Тарас Процев’ят

Тарас Процев’ят є автором (співавтором) понад 300 наукових та науково-популярних праць

На 63-му році життя помер Тарас Процев’ят – український діяч, науковець та народний депутат другого скликання. Про це повідомив портал Верховної Ради України.

«Член Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, кандидат історичних наук, член президії Головного проводу Конгресу Українських Націоналістів, заступник голови Київської міської організації Товариства «Меморіал» імені Василя Стуса – Тарас Процев’ят був різносторонньою особистістю та справжнім патріотом, який щиро любив Україну», – йдеться у повідомленні.

Тарас Процев’ят стояв біля початків процесу повернення ОУН (б) в Україну із діаспори, був серед членів-засновників Конгресу Українських Націоналістів фото: Михайло Ратушний, Facebook

Тарас Процев’ят пішов із життя після тривалої хвороби. Про це написав на своїй сторінці у ФБ український політик і громадський діяч Михайло Ратушний.

«Друг Тарас стояв біля початків процесу повернення ОУН (бандерівців) в Україну із діаспори, був серед членів-засновників Конгресу Українських Націоналістів, депутатом Верховної Ради України ІІ скликання, активістом Товариств Лева , Меморіалу… Особливо хотів би відзначити його роль, разом із Романом Круциком, у врятуванні сім’ї Джохара Дудаєва з охопленої вогнем Ічкерії, до якої у 1995 році було доставлено вантаж понад 40 тон гумдопомоги з дружньої України», – написав Ратушний.

Що відомо про Тараса Процев’ята

Тарас Процев’ят – український діяч, народний депутат другого скликання фото: rada.gov.ua

Народився Тарас Процев’ят 12 серпня 1962 у Львові в сімї інженера-геолога Івана Михайловича та співачки, викладачки Львівської консерваторії Марії Іванівни Процев’ятів.

Закінчив архітектурний факультет (1979-1984) Львівського політехнічного інституту, аспірантуру. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток сільського житла Українських Карпат».

У 1989-1994 роках Процев’ят був науковим працівником відділу етнографії Інституту народознавства НАН України. Також він був експертом з наукових питань газети «Шлях Перемоги».

Член Конгресу українських націоналістів (КУН). У 1992-1995 роках Тарас Процев’ят був членом Головного проводу Конгресу Українських Націоналістів, член Президії Головного проводу Конгресу Українських Націоналістів.

Народний депутат України другого скликання з квітня 1994 (другий тур) до квітня 1998, Самбірський виборчий округ № 268 Львівської області. Член Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Член групи «Конституційний центр».

Заступник голови Київської міської організації Товариства «Меморіал» імені Василя Стуса.

Член Спілки архітекторів України (з 1992). Член Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) (з 1991). Член-кореспондент Міжнародної кадрової академії.

Тарас Процев’ят є автором (співавтором) понад 300 наукових та науково-популярних праць.