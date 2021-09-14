Помер Юрій Лоза – автор першого історичного атласу України

Лоза зробив величезний внесок в українську науку

Сьогодні на 72 році життя від важкої хвороби помер український історик, картограф і головний редактор видавництва «Мапа» Юрій Лоза. Про це повідомив громадський і церковний активіст Андрій Ковальов.

«(…) помер інтелектуал, видатний український картограф, головний редактор «Видавництво «Мапа», історик, краєзнавець і великий патріот України, глобинéць Юрій Лоза», – йдеться в повідомленні.

«Це людина, яка за висловом журналіста Ростислава Мартинюка, вперше за багато років реконструювала адміністративний дизайн Гетьманщини, він буквально «змив полуду з очей українців, які уявляли собі сотенно-полковий адміністративний устрій, як фестиваль скачущих на конях козаків – кочовиків. Юрій Лоза через свою роботу реставрував втрачені локальні ідентичності і відновив вестибулярний апарат української шляхти», – зазначив Ковальов.

Лоза зробив величезний внесок в українську науку.

«Він залишив по собі велику кількість атласів і мап з історії України. Він доклав багато зусиль, щоб зламати багато насаджених московітами стереотипів, щодо історії України. Юрій Лоза – автор першого і найповнішого атласу історії України. Свого часу замахнувся на безпрецедентний проєкт – створення тритомного атласу з історії України. За життя пана Юрія побачив світ перший том – від найдавніших часів до Середньовіччя включно. Фантастичне енциклопедичне видання, рівних якому у науковому обігу просто не було і немає. Слава Богу, за життя пан Юрій встиг видати багато окремими виданнями карти з другого тому, як наприклад Мапу Гетьманщини у XVIII столітті, мапу Київського воєводства, мапу Волинського воєводства, мапу Української Кубані», – розповів Ковальов.

Юрій Лоза народився 31 січня 1950 року на Полтавщині в родині інтелігентів, вихідців із давніх козацьких і шляхетських родин. Після закінчення із золотою медаллю Глобинської середньої школи № 1 1967 року вступив на географічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

Працював у чотирьох київських установах – Науково-редакційному картоукладальному підприємстві ГУГК СРСР, видавництві «Українська радянська енциклопедія», кооперативі «Картінформ», а потім і донині – картографічному видавництві «Мапа», яке очолював до останніх днів.

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