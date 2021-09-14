Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета – колишній заступник генпрокурора

Експрокурор розповів деталі щодо загадкової смерті лідера Народного руху

Смерть лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола була не випадковою дорожньо-транспортною пригодою, а вбивством. Про це не вперше заявив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша. Він оприлюднив нові деталі трагедії та розповів, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета. Про це він розповів в ефірі «4 каналу» у програмі Остапа Дроздова «Прямим текстом».

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», – наголосив колишній прокурор.

«Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки. І підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не вскривав труп Чорновола. Більше того, ми ще розслідували справу про вбивство Володимира Івасюка. І також встановили на той час, вже коли я курував цю справу, що Володимира Івасюка було вбито і повішено мертвим. І справа про замах на вбивство Ющенка. Ми вже дуже близько підійшли до команди Януковича… І в якийсь час усі справи у мене було забрано і передано іншому заступнику генерального прокурора»!, – розповів Голомша.

Він уточнив, що справи в нього забрали, коли генпрокуратурою керував Олександр Медведько.

Голомша каже, що в тому, що Чорновола було вбито не сумнівалисся, ані слідчі, які з ним працювали, ані оперативники.

Нагадаємо, В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст. Загинув у результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль – Золотоноша 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.

Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством.

У ніч на 2 червня 2011 року Генпрокуратура ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування.

У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху.

21 січня 2014 року Бориспільській міжрайонний суд закрив справу про загибель лідера РУХу В'ячеслава Чорновола. Було ухвалено рішення, що оскільки це не вбивство на замовлення і не політичне вбивство, а лише аварія, то термін дії покарання за цією справою складає 10 років, і оскільки він вже минув, справу було закрито.

Водночас у квітні 2014 року розслідування було знову поновлено.

31 січня 2017 року у провадженні призначили комплексну судово-медичну, медико-криміналістичну та автотехнічну експертизу.

У березні 2021 року заступник директора департаменту МВС комунікацій Ярослав Тракало розповів, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що лідер Народного Руху В'ячеслав Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, підтверджень інших версій загибелі досі немає.