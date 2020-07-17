Рада «перекроїла» Україну



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Ухвалено постанову про утворення та ліквідацію районів

У п’ятницю, 17 липня, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення та ліквідацію районів».

За це проголосували 238 народних депутатів.

Таким чином, в Україні ліквідовуються існуючі 490 районів та утворюються 138 нових районів.

Передбачено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району, а вибори депутатів районних рад у ліквідованих районах не проводяться.

Згідно з документом, ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей буде проводитися після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України (відновлення територіальної цілісності України та відновлення повноважень органів державної влади України на відповідній території у порядку, визначеному законодавством України).

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.