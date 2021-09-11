Помер відомий архітектор і музикант Флоріан Юр’єв

Флоріан Юр'єв вчився грі на скрипці у відомих майстрів в Україні, Росії, Італії та США

Митець останнім часом тяжко хворів

У Києві вранці 11 вересня пішов з життя художник, архітектор, науковець, композитор, мистецтвознавець, поет, педагог Флоріан Ілліч Юр’єв. Йому було 92 роки. Про це «Суспільному» повідомив режисер, публіцист Олексій Радинський.

«Це сталося сьогодні вранці у колі друзів. Він довго і тяжко хворів», – сказав Радинський.

Флоріан Юр'єв народився 11 серпня 1929 року в Сибіру – місті Киренськ Іркутської області Росії. Він закінчив Іркутське училище мистецтв, Київський художній інститут, аспірантуру Московського поліграфічного інституту, докторантуру Львівського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.

Грі на скрипці вчився у відомих майстрів в Україні, Росії, Італії та США, а композиції - в класах видатних українських композиторів народного артиста СРСР Андрія Штогаренка та Юдіф Рожавської. Клас вокалу проходив у видатного соліста-вокаліста, провідного баса Київської опери, педагога Київської консерваторії, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Гродзинського.

У 1956–1976 роках виріс від старшого до головного архітектора інституту «Київпроєкт». У 1976–1991 роках Юр'єв був викладачем та доцентом Київського відділення Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. За час своєї роботи він виховав понад 300 учнів. З 1991 року до сьогодні працював науковим співробітником в Інституті екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя АМН України.

Серед його найвідоміших робіт як архітектора-художника:

Герб Києва – геральдичний символ столиці УРСР міста-героя Києва, затверджений 1969 року.

Проєкт мікрорайону «Нивки-3» у Києві.

Проєкт будинку Українського інституту науково-технічної та економічної інформації МОН України, що розташований біля станції метро «Либідська», відомий як «Літаюча тарілка».

Будинок у Києві «Літаюча тарілка» архітектора Юр'єва. Фото: uk.wikipedia.org

Пам'ятники: Папі Римському Івану Павлу ІІ у Києві (2002), «Художники-жертви репресій» (1996), поету-дисиденту Василю Стусу та співаку Борису Гмирі, а також (в співавторстві зі скульптором Борисом Довганем) меморіали загиблим воїнам та близько 100 пам'ятників на місці поховання видатних державних, громадських і творчих діячів України та меморіальні дошки на будинках.

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