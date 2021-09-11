  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Помер відомий архітектор і музикант Флоріан Юр’єв

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Флоріан Юр'єв&nbsp;вчився грі на скрипці у відомих майстрів в Україні, Росії, Італії та США - Помер відомий архітектор і музикант Флоріан Юр’єв
    Флоріан Юр'єв вчився грі на скрипці у відомих майстрів в Україні, Росії, Італії та США
    Фото: uk.wikipedia.org

    Митець останнім часом тяжко хворів

    У Києві вранці 11 вересня пішов з життя художник, архітектор, науковець, композитор, мистецтвознавець, поет, педагог Флоріан Ілліч Юр’єв. Йому було 92 роки. Про це «Суспільному» повідомив режисер, публіцист Олексій Радинський.

    «Це сталося сьогодні вранці у колі друзів. Він довго і тяжко хворів», – сказав Радинський.

    Флоріан Юр'єв народився 11 серпня 1929 року в Сибіру – місті Киренськ Іркутської області Росії. Він закінчив Іркутське училище мистецтв, Київський художній інститут, аспірантуру Московського поліграфічного інституту, докторантуру Львівського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.

    Грі на скрипці вчився у відомих майстрів в Україні, Росії, Італії та США, а композиції - в класах видатних українських композиторів народного артиста СРСР Андрія Штогаренка та Юдіф Рожавської. Клас вокалу проходив у видатного соліста-вокаліста, провідного баса Київської опери, педагога Київської консерваторії, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Гродзинського.

    У 1956–1976 роках виріс від старшого до головного архітектора інституту «Київпроєкт». У 1976–1991 роках Юр'єв був викладачем та доцентом Київського відділення Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. За час своєї роботи він виховав понад 300 учнів. З 1991 року до сьогодні працював науковим співробітником в Інституті екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя АМН України.

    Серед його найвідоміших робіт як архітектора-художника:

    • Герб Києва – геральдичний символ столиці УРСР міста-героя Києва, затверджений 1969 року.
    • Проєкт мікрорайону «Нивки-3» у Києві.
    • Проєкт будинку Українського інституту науково-технічної та економічної інформації МОН України, що розташований біля станції метро «Либідська», відомий як «Літаюча тарілка».
    Будинок у Києві «Літаюча тарілка» архітектора Юр'єва. Фото: uk.wikipedia.org
    Будинок у Києві «Літаюча тарілка» архітектора Юр'єва. Фото: uk.wikipedia.org
    .
    • Пам'ятники: Папі Римському Івану Павлу ІІ у Києві (2002), «Художники-жертви репресій» (1996), поету-дисиденту Василю Стусу та співаку Борису Гмирі, а також (в співавторстві зі скульптором Борисом Довганем) меморіали загиблим воїнам та близько 100 пам'ятників на місці поховання видатних державних, громадських і творчих діячів України та меморіальні дошки на будинках.

    Раніше відомий польський актор Веслав Голас помер у віці 90 років.

    До слова, цього тижня пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками.

    Також у Нью-Йорку знайшли мертвим зірку серіалу «Прослушка».

    А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.

    Читайте також: Жан-Поль Бельмондо. Чемпіон Парижа з боксу та палкий вболівальник «Парі Сен-Жермен»
    Теги: США метро СРСР педагог поховання час герб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер відомий архітектор і музикант Флоріан Юр’єв