На станції «Золоті ворота» проходить виставка портретів відомих українських жінок-вчених

Мета проєкту познайомити суспільство зі здобутками українських жінок-вчених і розбити стереотип

У вестибюлі станції метро «Золоті ворота» із 14 вересня триватиме виставка портретів відомих українських жінок-вчених. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Зокрема, можна побачити портрети Катерини Ющенко, Наталії Атамась, Антоніни Прихотько, Нани Войтенко та ще восьми жінок-вчених з біології, нейрофізіології, математики та фізики. Роботи спеціально для освітнього арт-проєкту «Наука – це вона» створили українські ілюстратори Сергій Майдуков, Женя Полосіна, Анна Іваненко, Оля Дехтярьова, Анна Сарвіра.

Мета проєкту: привернути увагу громадськості до науки «із жіночим обличчям», познайомити суспільство зі здобутками українських жінок-вчених і розбити стереотип, що робота в STEM – це «чоловіча» справа.

«Цей проєкт покликаний розповісти якомога більшій кількості людей про те, що українки зробили великий внесок у світову науку. Часто їхні імена залишаються незаслужено невідомими широкому загалу. І це треба виправити», – сказав ініціатор проєкту, інвестор та засновник української технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Як наголосили у київському метрополітені, за більш ніж 60-річну історію складний механізм столичного метро живився працею сотень талановитих жінок-інженерок, механікинь та адміністративних працівниць. Сьогодні в «Київському метрополітені» піклуються про забезпечення гендерної рівності. Жінки можуть працювати на всіх посадах без обмежень.

«Стереотипно метро уявляється дуже чоловічим. За фактом 50% колективу – жінки», – зауважила заступниця начальника підприємства Наталія Макогон.

Нагадаємо, у Києві розробили проєкт нової міської цільової програми «Київ – місто рівних можливостей», яка спрямована на впровадження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності міста, відповідно до потреб жінок та чоловіків або їх груп.