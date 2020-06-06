Помер радянський кіноактор, який виступав проти окупації України



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Михайло Кокшенов пішов з життя у віці 83 роки

Найвідоміші роботи Кокшенова – «Спортлото-82», «Ширлі-мирлі», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Один з найвідоміших акторів радянського кінематографа Михайло Кокшенов пішов з життя у віці 83 роки сьогодні, 5 червня, після важкої і тривалої хвороби. Про смерть актора повідомила його колега по сцені Любов Воропаєва у соціальній мережі Facebook. «Помер Михайло Кокшенов. Світла пам’ять!», – написала актриса.

Михайло Кокшенов за свою акторську кар’єру знявся в 136 фільмах. Глядачі старшого покоління, які застали радянський кінематограф, добре пам’ятають актора за його комедійними ролями. Так, Кокшенов у багатьох асоціюється з аферистом в комедії Леоніда Гайдая «Спортлото-82». Кокшенов зіграв подільника шахрая (Михайло Пуговкін), який влаштував полювання за лотерейним квитком «Спортлото» з виграшем 20 тисяч рублів.

Варто зазначити, що Гайдай також зняв Кокшенова в ще двох комедіях: «Небезпечно для життя» і «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть». До слова, «Дерибасівська» був один з останніх фільмів талановитого режисера.

Ще один легендарний режисер комедійних фільмів Ельдар Рязанов зняла Кокшенова у фільмі «Гараж». Крім того, багато його пам’ятають за ролями в таких комедіях як «Білі роси», «Найчарівніша і найпривабливіша», «Недільний тато», «31 червня». Крім того, Кокшенов знявся в 11 випусках дитячого гумористичного кіножурналу «Єралаш». Брав участь в зйомках аналогічного журналу тільки для дорослих – «Фітіль». Були у Кокшенова і драматичні ролі в таких фільмах, як: «У вогні броду немає», «Господар тайги», «Ад’ютант його превосходительства», «Звільнення».

Відомо, що свою акторську кар’єру Кокшенов почав в 50-х роках 20 століття у фільмі «Висота». Однак участь в картині була настільки маленькою, на думку творців фільму, що його прізвище навіть не включили в титри.

Нагадаємо, Кокшенов у 2014-му входив у компанію російських культурних діячів, які висловилися проти окупації Криму.

Повний список російських зірок які виступили проти окупації Криму: Лія Ахеджакова, Олег Басилашвілі, Армен Джигарханян, Ельдар Рязанов, Юрій Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергій Юрський, Андрій Макаревич, Валентин Гафт, Андрій Мягков, Михайло Жванецький, Сергій Гармаш, Марк Захаров, Олена Яковлєва, Галина Волчек, Андрій Кончаловський, Володимир Гостюхін, Федір Добронравов, Леонід Бронєвой, Олександра Яковлєва, Олександр Балуєв, Юрій Стоянов, Станіслав Садальський, Олександр Розенбаум, Данило Гранін, Марат Башаров, Сергій Маковецький, Дмитро Харатьян, Михайло Кокшенов, Еманнуіл Віторган, Леонід Куравльов, Наталя Фатєєва, Борис Акунін.

Про те, коли і де буде похований актор, поки не повідомляється.