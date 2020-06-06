Помер радянський кіноактор, який виступав проти окупації України
Найвідоміші роботи Кокшенова – «Спортлото-82», «Ширлі-мирлі», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Один з найвідоміших акторів радянського кінематографа Михайло Кокшенов пішов з життя у віці 83 роки сьогодні, 5 червня, після важкої і тривалої хвороби. Про смерть актора повідомила його колега по сцені Любов Воропаєва у соціальній мережі Facebook. «Помер Михайло Кокшенов. Світла пам’ять!», – написала актриса.
Михайло Кокшенов за свою акторську кар’єру знявся в 136 фільмах. Глядачі старшого покоління, які застали радянський кінематограф, добре пам’ятають актора за його комедійними ролями. Так, Кокшенов у багатьох асоціюється з аферистом в комедії Леоніда Гайдая «Спортлото-82». Кокшенов зіграв подільника шахрая (Михайло Пуговкін), який влаштував полювання за лотерейним квитком «Спортлото» з виграшем 20 тисяч рублів.
Варто зазначити, що Гайдай також зняв Кокшенова в ще двох комедіях: «Небезпечно для життя» і «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть». До слова, «Дерибасівська» був один з останніх фільмів талановитого режисера.
Ще один легендарний режисер комедійних фільмів Ельдар Рязанов зняла Кокшенова у фільмі «Гараж». Крім того, багато його пам’ятають за ролями в таких комедіях як «Білі роси», «Найчарівніша і найпривабливіша», «Недільний тато», «31 червня». Крім того, Кокшенов знявся в 11 випусках дитячого гумористичного кіножурналу «Єралаш». Брав участь в зйомках аналогічного журналу тільки для дорослих – «Фітіль». Були у Кокшенова і драматичні ролі в таких фільмах, як: «У вогні броду немає», «Господар тайги», «Ад’ютант його превосходительства», «Звільнення».
Відомо, що свою акторську кар’єру Кокшенов почав в 50-х роках 20 століття у фільмі «Висота». Однак участь в картині була настільки маленькою, на думку творців фільму, що його прізвище навіть не включили в титри.
Нагадаємо, Кокшенов у 2014-му входив у компанію російських культурних діячів, які висловилися проти окупації Криму.
Про те, коли і де буде похований актор, поки не повідомляється.