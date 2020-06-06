У Черкасах помер хворий на коронавірус священник Московської церкви



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34-річний священнослужитель Діонісій Грунін на початку червня був госпіталізований до Черкаської міської інфекційної лікарні з пневмонією

У некролозі Московська церква вирішила промовчати про виявлений у настоятеля храму коронавірус

У Черкасах помер 34-річний священнослужитель, інфікований коронавірусом.

Про це в п’ятницю, 5 червня, повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на своїй сторінці в Facebook.

«34-річний священнослужитель на початку червня був госпіталізований до Черкаської міської інфекційної лікарні з пневмонією. Чоловіка врятувати не вдалося. Контактні особи встановлені, проводиться дослідження. Приносимо співчуття рідним і близьким», — заявив голова облдержадміністрації.

Як повідомляє Черкаська єпархія УПЦ Московського патріархату, помер настоятель храму на честь ікони Пресвятої Богородиці Всіх скорботних Радість протоієрей Діонісій Грунін.

Зазначається, що отець Діонісій довгий час боровся з онкозахворюванням, від ускладнень якого він начебто і помер. У некролозі Московська церква вирішила промовчати про виявлений у настоятеля храму коронавірус.

До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області 7 травня помер настоятель Герцаївської Свято-Спиридонівської церкви УПЦ Московського патріархату отець Нектарій.

5 травня стало відомо, що на Буковині помер настоятель Храму Святого Архистратига Михаїла УПЦ МП села Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області Леонід Делікатний. Батюшка Леонід ще на Великдень проводив Богослужіння у храмі, а вже 24 квітня був госпіталізований до Чернівецької обласної клінічної лікарні з підозрою на коронавірус.