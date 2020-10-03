Померла українська журналістка і дисидентка Раїса Руденко
Раїса Опанасівна була дружиною Миколи Руденка – Героя України, відомого українського письменника
Відійшла у вічність українська журналістка, правозахисниця, дисидентка Раїса Руденко. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
«Як щойно повідомив голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського, професор Володимир Шевчук, сьогодні вдень відійшла у вічність Раїса Руденко – українська журналістка, правозахисниця, дисидентка», – написав Сидоржевський.
Він також додав, що «Раїса Опанасівна була дружиною Миколи Руденка – Героя України, відомого українського письменника, прозаїка, філософа, космолога, економіста, автора понад 40 виданих книг, учасника Другої світової війни, колишнього дисидента, багаторічного політичного в’язня радянських тюрем і концтаборів, борця за права людини, громадського діяча».
Нагадаємо, помер чернівецький журналіст Олег Тудан. Олег тривалий час боровся з важкою онкологічною хворобою.