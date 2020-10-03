Померла українська журналістка і дисидентка Раїса Руденко



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Раїса Опанасівна Руденко народилася 20 листопада 1939 року в селі Петрівка Синельниківського району Дніпропетровської області

Раїса Опанасівна була дружиною Миколи Руденка – Героя України, відомого українського письменника

Відійшла у вічність українська журналістка, правозахисниця, дисидентка Раїса Руденко. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«Як щойно повідомив голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського, професор Володимир Шевчук, сьогодні вдень відійшла у вічність Раїса Руденко – українська журналістка, правозахисниця, дисидентка», – написав Сидоржевський.

Він також додав, що «Раїса Опанасівна була дружиною Миколи Руденка – Героя України, відомого українського письменника, прозаїка, філософа, космолога, економіста, автора понад 40 виданих книг, учасника Другої світової війни, колишнього дисидента, багаторічного політичного в’язня радянських тюрем і концтаборів, борця за права людини, громадського діяча».

Раїса Опанасівна Руденко (дівоче прізвище – Каплун) народилася 20 листопада 1939 року в селі Петрівка Синельниківського району Дніпропетровської області в селянській родині. Обидва діди, які проживали зі своїми родинами на Вінниччині, в період колективізації були розкуркулені.

У 1957 році, після закінчення середньої школи, переїхала до Києва, де навчалася на вечірніх курсах медсестер, пізніше – секретарів-машиністок.

Влітку 1969 року Микола Руденко звернувся до неї як до кваліфікованої машиністки передрукувати рукопис його нового твору – повісті-феєрії «Народжений блискавкою». Так відбулося знайомство Раїси Опанасівни з письменником Миколою Руденком.

Нагадаємо, помер чернівецький журналіст Олег Тудан. Олег тривалий час боровся з важкою онкологічною хворобою.