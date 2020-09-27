Пішов з життя журналіст ТСН



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Олег Тудан працював кореспондентом «1+1» та «Суспільне Буковина» у Чернівцях

Олег тривалий час боровся з важкою онкологічною хворобою

Помер чернівецький журналіст Олег Тудан. Про це у Facebook написали його друзі та рідні.

«Сьогодні, після тривалої хвороби помер мій друг Олег. Він боровся до останнього, а разом з ним – і всі ми. Точно знаю, Олег сильніше ніж хвороба. Спочивай з джазом, друже!» – написав Артем Жук.

Три роки тому в Олега виявили рак. У 2018-му він переніс операцію з видалення пухлини. У 2020-му лікарі виявили рецидив. У лютому Олегу призначили хімієтерапію та курс радіотерапії. Також для нього збирали гроші на імунотерапію.

«Олег був людиною з цінностями та принципами, і не просто спостерігачем, а воїном світла. Він боровся за чистоту журналістської професії, висміював «джинсу» та «паркетну» журналістику. Завжди відстоював рівність прав усіх людей. Думаю, якби Олег не був відомим журналістом, то міг би стати відомим правозахисником» – написав Вадим Міський.

Олег Тудан працював кореспондентом «1+1» та «Суспільне Буковина» у Чернівцях.