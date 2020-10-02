У Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу



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Один із хворих на коронавірус – журналіст, який працює в президентському пулі

Після підтвердження Covid-19 у Дональда Трампа почався «коронавірусний ланцюжок»

У Білому домі зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє CGTN.

Як зазначається, сьогодні позитивний результат тесту отримав журналіст, який працює в президентському пулі.

Також зараження коронавірусом підтвердили у співробітника пресслужби Білого дому.

«Всі інші журналісти, які були протестовані сьогодні, отримали негативні результати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

До слова, Володимир Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19.

Зазначимо, що віцепрезидент США Майкл Пенс та кандидат в президенти Джо Байден здали негативні тести на коронавірус.