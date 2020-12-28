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    Суспільство

    Померла відома українська журналістка Зеленська

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    Померла журналістка Катерина Зеленська - Померла відома українська журналістка Зеленська
    Померла журналістка Катерина Зеленська
    Фото: «Детектор Медіа»

    Прощання із жінкою відбудеться у день її народження – 30 грудня в Києві

    У Києві у віці 88 років померла відома українська журналістка і правозахисниця Катерина Зеленська.

    Про це у Facebook повідомив український політичний діяч Олесь Шевченко.

    «Відійшла від нас, щоб бути поруч зі своїм сином Сергієм Набокою, українська журналістка Катерина Зеленська. Вона була талановитою і, головне, чесним журналістом, активно і сміливо допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу. Вічна і світла пам'ять», – написав він.

    За повідомленням Ігора Гаврилова, сьгодні відійшов від нас, щоб бути вже повідомленням своїм сином Сергієм Набокою, ...

    Опубліковано Олесем Шевченком & nbsp; Субота, 26 грудня 2020 р.

    Онука Катерини Зеленської – Надія Набока повідомила «Детектор Медіа», що прощання і відспівування відбудеться 30 грудня о 14:00 на Байковому кладовищі, у крематорії. В цей день Зеленська мала святкувати своє 89-річчя.

    Сином Катерини Зеленської був Сергій Набока — київський журналіст, дисидент, правозахисник, засновник перших незалежних українських ЗМІ. На рівні з Олександром Кривенком він вважається засновником сучасної української журналістики. Сергій Набока помер у 2003-му від сердечного нападу, йому було 47 років.

    Теги: ЗМІ смерть Facebook журналіст
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