Померла відома українська журналістка Зеленська

Прощання із жінкою відбудеться у день її народження – 30 грудня в Києві

У Києві у віці 88 років померла відома українська журналістка і правозахисниця Катерина Зеленська.

Про це у Facebook повідомив український політичний діяч Олесь Шевченко.

«Відійшла від нас, щоб бути поруч зі своїм сином Сергієм Набокою, українська журналістка Катерина Зеленська. Вона була талановитою і, головне, чесним журналістом, активно і сміливо допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу. Вічна і світла пам'ять», – написав він.

За повідомленням Ігора Гаврилова, сьгодні відійшов від нас, щоб бути вже повідомленням своїм сином Сергієм Набокою, ... Опубліковано Олесем Шевченком & nbsp; Субота, 26 грудня 2020 р.

Онука Катерини Зеленської – Надія Набока повідомила «Детектор Медіа», що прощання і відспівування відбудеться 30 грудня о 14:00 на Байковому кладовищі, у крематорії. В цей день Зеленська мала святкувати своє 89-річчя.

Сином Катерини Зеленської був Сергій Набока — київський журналіст, дисидент, правозахисник, засновник перших незалежних українських ЗМІ. На рівні з Олександром Кривенком він вважається засновником сучасної української журналістики. Сергій Набока помер у 2003-му від сердечного нападу, йому було 47 років.