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    Помер посол Білорусі у США

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    Олегу Кравченко було 49 років - Помер посол Білорусі у США
    Олегу Кравченко було 49 років
    Ajnj^TUT.BY

    Про причини смерті не повідомляється

    Помер заступник міністра закордонних справ Білорусі, призначений в липні послом в США, Олег Кравченко.

    Про це повідомляє Tut.by з посиланням на прессекретаря МЗС Анатолія Глаза.

    Олегу Кравченко було 49 років. Про причини смерті не повідомляється.

    Олег Кравченко народився в 1971 році в Мінську. Закінчив юридичний факультет БДУ, аспірантуру Інституту філософії та права Національної академії наук Білорусі. Кандидат юридичних наук.

    Дипломатичну службу почав в 1994 році як аташе, а потім займав різні пости в відділі Договірно-правового управління Міністерства закордонних справ. У 1999-му був призначений радником Посольства Республіки Білорусь в Швеції, з 2003-го працював у відділі управління гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС. Потім продовжив кар'єру в посольстві Білорусі в США.

    20 липня 2020 року Кравченка призначили послом Білорусі в США, але він так і не був відряджений в США і до останнього виконував обов’язки заступника голови МЗС.

    Білоруського посла в Америці не було 12 років. Кравченко вже працював в посольстві Білорусі в США. У 2007 році він був радником посольства Білорусі в США, з 2008-го по 2014-й - тимчасовим повіреним у справах Білорусі в США.

    У 2014 році Кравченко повернувся до Мінська і очолював відділ США і Канади управління Америки, а потім - управління Америки МЗС. На посаду заступника міністра був призначений в 2017 році.

    Теги: МЗС Білорусь США смерть посол
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