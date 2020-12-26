На Херсонщині до смерті забили розвідника Збройних сил

Що саме стало причиною сварки, наразі встановлюють правоохоронці

У ніч на 25 грудня у Новій Каховці Херсонської області двоє чоловіків до смерті побили військовослужбовця. Конфлікт стався о 4:30 поблизу одного з кафе, повідомляють в Оперативному командуванні «Південь».

Що саме стало причиною сварки, яка переросла у смертельну бійку, наразі встановлюють правоохоронці.

Командир військової частини, у якій служив загиблий військовий, проводить службове розслідування щодо того, як армієць опинився уночі за межами частини.

Інформація про інцидент з’явилась в місцевих ЗМІ ще зранку 25 грудня, проте не мала офіційного підтвердження. Зокрема, повідомлялося, нібито загиблий був у стані алкогольного сп’яніння. За тими повідомленнями, 40-річний старший солдат посварився з двома п’яними молодиками, а сама бійка сталась на очах у кількох дівчат, які перебували поруч.

Інше ЗМІ додало інформації щодо того, що насправді розвідник зробив компанії зауваження, що й спровокувало агресію проти нього.

Нагадаємо, поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

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