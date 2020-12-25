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    Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)

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    У будинку було сильне задимлення - Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)
    У будинку було сильне задимлення
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали десять осіб

    У четвер, 24 грудня, ввечері сталася пожежа у будинку на Оболонській площі, 3 в Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 18:54, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що займання сталося в одній із квартир на шостому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

    Під час проведення розвідки було виведено на безпечну відстань 10 осіб та виявлено в квартирі тіло однієї людини.

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    Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)
    Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)
    Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)
    Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)
    Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)
    Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)

    О 19:16 рятувальники локалізували пожежу на площі 12 кв. м та о 19:29 - ліквідували.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок
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