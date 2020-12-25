Трагічна пожежа в багатоповерхівці в Києві: загинула людина (фото, відео)

У будинку було сильне задимлення

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали десять осіб

У четвер, 24 грудня, ввечері сталася пожежа у будинку на Оболонській площі, 3 в Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 18:54, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що займання сталося в одній із квартир на шостому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Під час проведення розвідки було виведено на безпечну відстань 10 осіб та виявлено в квартирі тіло однієї людини.

О 19:16 рятувальники локалізували пожежу на площі 12 кв. м та о 19:29 - ліквідували.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.