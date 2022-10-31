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У Запорізькій області світло вимикатимуть погодинно: графік

Альона Боженко
glavcom.ua
У Запорізькій області світло вимикатимуть погодинно: графік
У Запорізькій області погодинно вимикатимуть електроенергію
фото ілюстративне

Відключення лектроенергії здійснюватимуться у чотири черги

За розпорядженням НЕК «Укренерго» в Запорізькій області вводяться графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«З метою стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі України завтра, 31 жовтня, о 06:00 за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Запорізькій області (на підконтрольній Україні території) вводяться графіки погодинних відключень. Погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги. Відключення першої – третьої черг відбуватимуться наступним чином. О 06:00 будуть відключені споживачі першої черги. Доведена тривалість відключення – 3 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та вірогідністю повітряної тривоги», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що по завершенні вищезазначеного періоду часу перша черга споживачів включається, виключається друга черга. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається включення другої черги та відключення третьої черги.

«Четверта черга відключень – великі промислові підприємства, які відключатимуться в окремо визначеному порядку. Такі дії повторюватимуться до стабілізації єдиної енергосистеми. Потенційні графіки погодинних відключень електроенергії по м. Запоріжжя та Запорізькому району для споживачів першої – третьої черг оприлюднені на сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго», – зазначили в ОВА.

Потенційні графіки погодинних відключень доступні за посиланням.

Нагадаємо, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії. В «Чернігівобленерго» зауважили, що наразі невідомо, якими будуть обсяги обмежень. Через це немає точного графіка відключень.

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Теги: електроенергія черга Укренерго українці Запоріжжя

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