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Синоптикиня потішила прогнозом погоди: коли чекати тепла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптикиня потішила прогнозом погоди: коли чекати тепла
У п'ятницю в більшості областей опадів не буде, навіть визиратиме сонце
фото ілюстративне

Дощі з'являться в Україні у неділю, 23-го жовтня

Із завтрашнього дня в Україну прийде тепло. Проте потепліє не до максимально високих температур. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у західних областях та на півдні температура повітря становитиме +10...+14 градусів, на решті території буде +8...+12 градусів.

«Вночі холодно, правда, але ж – середина осені, очікується від 2 морозу до 4 тепла», – зазначила синоптикиня.

У п'ятницю в більшості областей опадів не буде, навіть визиратиме сонце – антициклон (карта).

Синоптикиня потішила прогнозом погоди: коли чекати тепла фото 1

Атмосферні фронти гулятимуть поки що по Західній Європі, лише в нічні години на сході України завтра пройде невеликий дощ. Вітер стихне, буде помірним чи невеликим.

У Києві 21-го жовтня не буде ні дощу, ні снігу. Вітер послабне. Найближчої ночі у столиці близько нуля, на околицях до 1-3 градусів морозу, впродовж дня потепліє до +10...+11 градусів.

Надалі потепління зміцніє, дощі з'являться в Україні у неділю, 23-го жовтня.

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчими днями очікується перший сніг.

Теги: прогноз погоди Україна Київ

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