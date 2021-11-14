Посол: Британці думають, що Україна – місце, де війна та корупція

Міністерство закордонних справ України докладає багато зусиль для зміцнення міжкультурних зв'язків між Україною та Великою Британією

Дипломатка визнала, що пересічні британці не покажуть місце України на карті світу

Для того, щоб пересічні громадяни Великої Британії більше цікавилися Україною, слід знайти певний баланс у висвітленні різних сфер життя і показувати, як українці взаємодіють у світі. Таку думку посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила в інтерв’ю «Главкому».

Дипломатка зазначає, що, наразі більшість пересічних громадян Великої Британії не зможуть показати на мапі, де розташована Україна. Також британці здебільшого сприймають Україну як місце, де відбувається війна та панує корупція.

«Я знаю, що Міністерство закордонних справ добре працює над цим питанням і розглядає способи підвищити інтерес британців до України. І якщо ми дійдемо до того, що британці побачать Україну в гарному світлі, то це буде дуже добре», – зазначила Мелінда Сіммонс.

Пані посол додала, що наступного року відзначатиметься 30-та річниця встановлення культурних відносин між Великою Британією та Україною та планується провести заходи в Україні та Великій Британії, щоб більше людей взаємно дізналося про культуру, креатив і мистецтво в обох країнах.

«Однією з моїх надій щодо цієї культурної співпраці є те, що після цих святкувань критична маса молодих британців зможе познайомитися з українськими театрами, танцями, іншими креативними сферами. У такий спосіб вони зможуть відчути, як багато Україна може запропонувати. І що позитивно – це може підштовхнути їх поїхати в Україну, подивитися, почитати та послухати», – підсумувала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, у Британії запустили перший аудіогід українською.