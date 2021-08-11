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    У Британії запустили перший аудіогід українською (відео)

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    Аудіогід українською з'явився у Лондонському Тауері - У Британії запустили перший аудіогід українською (відео)
    Аудіогід українською з'явився у Лондонському Тауері
    Фото з відкритих джерел

    Аудіогід став 27-м у рамках проєкту першої леді Олени Зеленської

    У Лондонському Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України з посиланням на першу леді Олену Зеленську.

    «У Великій Британії запустили перший аудіогід українською. Впевнені, що це тільки початок і скоро українська мова зазвучить і в інших культурних та історичних місцях країни. Кількість цікавих місць у світі, де лунає українська мова, невпинно продовжує зростати», – повідомила Зеленська.

    Зазначається, що аудіогід став 27-м у рамках проєкту першої леді.

    Тауер – архітектурний символ Великої Британії, музей-пам’ятка та фортеця, розташована на північному березі Темзи, в історичному центрі столиці країни – Лондона.

    Додамо, що українська мова зазвучала в Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

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    Теги: музеї Велика Британія українська мова Олена Зеленська
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    У Британії запустили перший аудіогід українською (відео)