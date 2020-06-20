Українську перекладачку з Нідерландів внесли до бази Фламандського літературного фонду
Іриною перекладено велику кількість текстів, звернень, промо-матеріалів, заходів щодо просування іміджу України в Нідерландах
Українку Ірину Коваль з Утрехта (Нідерланди) було внесено в базу перекладачів Фламандського літературного фонду.
Про це повідомляється на сторінці фундації «Українці в Нідерландах» в Facebook.
«Щиро вітаємо нашу активну українку Нідерландів Ірину Коваль з черговим досягненням! Ірину, після експертної перевірки, офіційно занесено до бази перекладачів з нідерландської/фламандської Фламандського літературного фонду», – йдеться у дописі.
Як зазначається, українка завжди бере активну участь в житті діаспори. Нею перекладено велику кількість текстів, звернень, промо-матеріалів, заходів щодо просування іміджу України в Нідерландах тощо.
Ірина Коваль також переклала українською ряд книг для дітей нідерландських письменників. «Ці твори із задоволенням читають діти в Україні та в українських школах Нідерландів», – зазначили в фундації.
Торік у перекладі Ірини Коваль вийшли українською дитячі книжки нідерландських авторок Тоски Ментен та Каріни Схапман. Це, зокрема, дві книжки з серії «Мій братик мумія» про пригоди єгипетського хлопчика-мумії на ім’я Думмі та його друга Хооса та книга «Сем і Джулія в театрі», які вийшли в українських видавництвах.