Терористичний акт в українській культурі. Олег Скрипка поглумився над золотим хітом української естради

Хто або що спонукало Олега Скрипку взяти в роботу всесвітньо відомий твір композитора Олександра Білаша та поета Дмитра Павличка «Два кольори»?

Новий кліп Олега Скрипки. Скандальна «прем’єра» чи ритуальна наруга?

Останнім часом я став дуже мирним Уже не хочеться нікому нічого доводити. Просто мовчки спостерігаю за тим масовим божевіллям, яке відбувається у всіх сферах нашого життя. Але тут промовчати не вдасться. Бо публікація на сайті Олесі Білаш стала вибухом бомби. Бо вона – про справжній справжній терористичний акт в культурній площині.

Йдеться про публічне сповіщення одного з найпрекрасніших артефактів української пісенної культури нашим відомим рокером (чи панк-рокером?) Олегом Скрипкою.

Одразу скажу, я не торкатимусь ні творчості, ні сценічної естетики, ні вокальних особливостей Олега Скрипки. Скажу лище, що на кожен товар сьогодні існує свій покупець, тим більше, якщо товар потужно розпіарений. Та й час такий нині темний (a hard time) – коли фріки і різні інфернальні феномени в особливій ціні.

Але навіть у цьому божевільному світі є якісь правила і закони – юридичні, моральні, духовні, які порушувати категорично заборонено. Зокрема, закони про Авторські права...

Я не знаю, хто або що спонукало Олега Скрипку взяти в роботу всесвітньо відомий твір композитора Олександра Білаша та поета Дмитра Павличка «Два кольори». Неймовірно красивий і глибокий твір, який в різні часи блискуче виконували Дмитро Гнатюк, Анатолій Мокренко, Василь Зінкевич і навіть американська українка Квітка Цісик, яка навіть назвала свій альбом назвою цієї пісні.

Я не уявляю, що змусило Олега поставити себе в один ряд із цими історичними українськими постатями, мабуть, захотілося дописати в цей славний ряд і своє ім»я. Але точно знаю, що так в історію не входять – так в неї лише вляпуються...

Мені здалося, що ні він сам, ані його піар-агенти навіть не здогадувалися, що у цієї пісні не один, а два автори, бо назвали в своєму прес-релізі лише поета Дмитра Павличка. А як же композитор Олександр Білаш?! Автор понад 500 пісень, опер, музики до кінофільмів, Герой України, між іншим, який довгий час очолював Київське відділення Спілки Композиторів України. Так, він пішов з життя у 2003 році, але згідно закону, правонаступником всіх його творів є донька – Олеся Білаш, відома журналістка і мистецтвознавець, котра працює на Українському радіо і знана в музичних колах, як людина, яка активно опікується питаннями авторського права митців в Україні.

Але схоже, що ні Олег, ані його команда навіть не зазирнули у Вікіпедію, не звернулися до законного правонаступника цього твору з пропозицією співпраці, а просто, без дозволу, записали пісню, зняли кліп (про нього окремо, трохи пізніше) – і вкинули його в інформаційний простір.

За жахливою іронією долі саме в березні нинішнього року Україна мала би відзначити ювілейну дату – 90-ліття з Дня народження Олександра Білаша. І ось, на тобі – такий жахливий подарунок до ювілею!

Про сам кліп довго говорити не буду. За естетикою він ніби злизаний з фільму жахів Френка Міллера «Місто гріхів» – знятий в моторошному червоно-чорному стилі з інфернальними образами напівоголених татуйованих дів у ковідних масках. Одна з них, у досить зрілому віці, зі слідами приналежності до певної древньої професії, напевно і символізує ту маму, що вишила синові сорочку «червоними і чорними нитками».

Цитую цей рядок недаремно, бо у варіанті Скрипки цей «шедевр» має назву «Two colors» і виконується... англійською мовою! Саме так! Втім, чи це справді англійська мова, напевно, краще оцінять мої американські друзі. Однак, чи відчують вони в цьому творі чи побачать у відеоряді бодай якийсь натяк на Україну - категорично, ні.

До чого ж тоді ці пафосні рядки з прес-релізу що «Відео адаптує два національних кольори – червоний та чорний – до більш урбаністичного способу життя, «осучаснює» традиційний український етнокод.»

Признаюся, від останніх рядків мене реально пересмикнуло – що авторка цих рядків, як і цього епатажного кліпу, взагалі знають про етнокод нації, про червоно-чорний прапор, з яким українці йшли (і продовжують нині!) іти на смерть на Сході України...

А тим часом ось так, – дуже показово і брутально – відбувається підміна цінностей для українців: замість рідного прапора морочно-сатанинський відеоряд, замість рідних символів – напівоголені діви, замість знайомих слів вірша – корявий інгліш. А композитора - в його ювілейний рік – взагалі відправили у забуття...

На закінчення скажу - таке знущання з української культури почалося не вчора, а майже тридцять років тому, коли в наш інформаціний простір прийшли чужі – зі своїми цінностями, своєю естетикою, своїм баченням майбутнього України. А корупційне чиновництво не змогло або не схотіло зупинити чи бодай взяти під контроль цей процес...

У результаті українську культуру витіснив глобальний шоу-бізнес і – на його ерзац продукції виросло ціле покоління молодих українців, які вже навіть не здатні зрозуміти, яка трагедія трапилась з українською культурою.

Культуру практично прибрали з інформаційного простору. І нікому немає діла – ні політикам, ні чиновникам, ні осліпленому й задуреному народу...

А Скрипка в будь-якому разі виграє - бо згідно законів шоу-бізнесу, навіть серйозний скандал піде йому тільки на користь. Якщо, звичайно, не підключаться фахові юристи, які переведуть справу у русло фінансових і моральних збитків.

То що, знову залишимо все, як є?

Чи почнемо щось робити?!

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.