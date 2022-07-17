Посол Франції розказав, як пережив початок вторгнення у Києві

глибоко і близько пережив події, пов’язані з війною в Україні

Посол Франції Етьєн де Понсен глибоко і близько пережив події, пов’язані з війною в Україні

Посол Франції Етьєн де Понсен глибоко і близько пережив події, пов’язані з війною в Україні

Посольство Франції в Україні не виїздило з Києва навіть у перші тижні повномасштабної війни

Посольство Франції не покидало Україну, дипломати з перших днів війни спостерігали за тим, як народ чинить опір. Своїми особистими відчуттями та емоціями цього періоду в інтерв’ю «Главкому» поділився глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен. Він зауважив, що бажання українців бути вільними зворушило його до глибини душі.

«Я з величезним захопленням ставлюся до прагнення українців залишатися вільними, протистояти, до їхньої відданості свободі, власній волі. Можу сказати, що це ваше бажання мене зворушує до глибини душі. Я хочу сказати, що Франція також неодноразово протягом 20-го століття була жертвою агресії. Зокрема, йдеться про дві світові війни. Ми знаємо, що таке, коли на тебе нападає сильніший сусід, який краще озброєний і могутніший за тебе. Але ми знаємо також, що таке чинити опір, у тому числі за допомогою друзів та союзників, використовуючи зброю, яку вони надають», – сказав посол.

Етьєн де Понсен пояснив, що він та його команда дуже глибоко і близько пережили події, пов’язані з війною в Україні.

«Ми намагалися, будучи свідками того, що відбувається, зробити максимум можливого, аби допомогти українцям у їхній боротьбі протистояти сильному і потужному ворогу», – прокоментував дипломат.

Нагадаємо, раніше Етьєн де Понсен розповів, що всі без винятку регіони Франції охопив дух і рух величезної солідарності на підтримку України у протистоянні російській агресії. Уявити собі таке до війни було доволі складно.

Раніше посол Франції в Україні, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен заявив, що президент Франції Еммануель Макрон ніколи не говорив фрази «зберегти обличчя Путіну».

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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