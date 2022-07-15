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    Події в Україні

    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)

    Кремлю не вдасться приховати реальні масштаби загибелі російських солдатів в Україні - В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)
    Кремлю не вдасться приховати реальні масштаби загибелі російських солдатів в Україні
    фото: Антон Геращенко/Телеграм

    Могили з'явилися після 24 лютого

    На одному із кладовищ окупованого Севастополя виявлено безліч могил моряків зі знищеного ЗСУ крейсера «Москва», морпіхів РФ, ліквідованих під час спецоперації зі звільнення острова Зміїний, та пілотів, що летіли з аеродрому «Бельбек» скидати бомби та ракети на Україну. Фото безлічі нових поховань окупантів у Севастополі оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    «Усі спроби Путіна приховати реальні масштаби загибелі російських солдатів – марні! Цвинтарі навколо російських міст, військові частини яких беруть участь у варварському вторгненні в Україну, переповнені могилами молодих хлопців, яких Путін послав на забій. Ось фотографії із Севастопольського цвинтаря (цвинтар 5-го кілометра, «Кальфа»)», – написав Геращенко.

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    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)
    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)
    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)
    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)
    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)
    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)
    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)

    На цвинтарі окупованого Севастополя – безліч свіжих поховань, які з'явилися тут після 24 лютого 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

    «Саме там поховані й моряки зі знищеного українськими ракетами «Нептун» крейсера «Москва», й морські десантники, ліквідовані на острові Зміїний, і пілоти літаків і гелікоптерів з аеродрому Бельбек, збиті в небі України», – написав Геращенко.

    «Чим довше російський народ терпітиме над собою владу шаленого виродка, тим більше могил молодих російських хлопців буде на цвинтарях навколо російських міст», – додав радник глави МВС України.

    Нагадаємо, Міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва», який 13 квітня ЗСУ підбили ракетами «Нептун».

    Нагадаємо, 13 квітня ввечері було завдано ракетного удару по російському крейсеру «Москва».


    Теги: росія МВС окупанти ЗСУ Міноборони Антон Геращенко війна Севастополь військові Україна цвинтар окупація радник #stoprussia
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    В Севастополі з’явилися десятки свіжих могил окупантів (фото)