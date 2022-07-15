Російський депутат розсмішив мережу неадекватною поведінкою (відео)

У об’єктиви камер потрапила дивна поведінка депутата російської Думи

У мережі з’явилося відео неадекватної поведінки одного з депутатів російської Держдуми під час засідання. Чоловік робив колові рухи очима, поки слухав промову одного зі своїх колег.

Користувачі соцмереж спробували пояснити дії російського парламентаря. Хтось припустив, що він «моніторить ситуацію всеохоплююче», а хтось зауважив, що обстановка у російській Думі часом нагадує божевільню.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося ще одне кумедне відео із Росії. У Пермському краї провели чемпіонат з метання коров'ячого гною «Веселий коров'як». Суть змагань проста, треба якомога далі кинути диск, зроблений з коров'ячого гною. Цього року переможець закинув «снаряд» майже на 50 метрів.

Також з'явилося відео, як у місті Чехов у російському Підмосков’ї чиновники організували дитяче свято. Аніматори розважали дітей під пісню Suck my dick гурту Little Big. Захід відбувався у міському парку культури та відпочинку. Аніматори провели конкурси для дітей та дорослих, також на свято покликали діджея, який відповідав за музику.