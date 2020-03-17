У Росії підозрюваних на коронавірус ловитиме ФСБ



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Працює система розпізнавання облич, зазначив медичний директор російчької мережі клінік «Сімейна» Павло Бранд

У Росії Федеральна служба безпеки і поліція взялися за роботу з розшуку людей, які контактували із зараженими коронавірусом громадянами. Про це у Facebook повідомив медичний директор мережі клінік «Сімейна» Павло Бранд, який окреслив підсумки наради в департаменті охорони здоров'я Москви.

«Працює система розпізнавання облич», - уточнив він.

Крім цього, організовуються бригади реаніматологів-волонтерів, готових до моментального реагування, виділені п'ять корпусів у великих московських лікарнях для концентрації пацієнтів з позалікарняної пневмонією, почалися роботи зі створення запасів засобів індивідуального захисту для лікарів і запущені дві лінії з випуску медичних масок.

Крім того, знижені вимоги Росспоживнагляду з контролю за медичними організаціями та Фонду соціального страхування з контролю за листками непрацездатності у зв'язку з карантином.

Учасники наради визнали, що на місцях є «переробки та недоробки», зазначив Бранд. «Про них потрібно повідомляти в департамент», - написав він.

За даними на 16 березня, в Росії виявлено 93 випадки зараження коронавірусом. Значна кількість хворих знаходяться у Москві, де у зв'язку з поширенням інфекції прийняті найжорсткіші обмежувальні заходи - на три тижні закрито державні школи, заборонені розважальні заходи з числом учасників понад 50.

Як повідомлялось, у Нідерландах біля кофішопів вишикувалися довгі черги. Незважаючи на те, що уряд заборонив збиратися великими групами, жителі прийшли запастися марихуаною, перед тим як заклади закриють на карантин.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.