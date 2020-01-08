Предстоятель УГКЦ: Обмін ув’язненими ставить більше запитань, ніж дає відповідей



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Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав вважає, що через відсутній діалог звичайних людей і влади, у суспільстві з’являється недовіра

«Якщо ми відчуваємо, що позбавляємося можливості називати злочин злочином,… це дуже ранить суспільство», - Блаженніший Святослав

Суспільство обурює, що злочин не називають злочином. Так Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав прокоментував в інтерв’ю Главкому останній великий обмін полоненими.

Предстоятель греко-католиків вважає, що у цій ситуації бракувало спілкування влади і суспільства. «Через відсутній діалог звичайних людей і тих, хто укладає такі договори, у людей з’являється недовіра, ніби від них щось приховують», - пояснив Святослав. Він додав, що навколо звучить багато думок експертів, які вважають, що обмін полоненими відбувся поза законом. Всіх турбує питання – якою ціною ми розплачуємося?

«…Якщо ми відчуваємо, що позбавляємося можливості називати злочин злочином, або відчуваємо, що справа героїв Майдану не буде до кінця розслідуваною, або коли на фоні обміну утримуваними звучать заяви, що нам треба дегероїзувати Революцію Гідності, то це дуже ранить суспільство. Тому цей обмін ув’язненими викликає більше запитань, ніж відповідей», - робить висновок Святослав.

Блаженніший Святослав, наголосив, що вітає усіх утриманих, які повернулися додому на передодні Різдвяних свят.

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