За кулісами великого обміну. Як Україна випустила терористів, що вбили четверо людей у Харкові (Документ) шлях до миру



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Обвинувачені у тероризмі Сергій Башликов, Віктор Тетюцький і Володимир Дворніков, котрим суд дав довічно, але вони вийшли по обміну

Суд визнав трьох громадян винними у теракті, внаслідок якого загинули люди, і… відпустив їх

У кінці минулого року ця новина викликала шок у багатьох українців: Фрунзенський районний суд Харкова визнав винними трьох громадян України у терористичному акті, призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна, та… відпустив їх.

У розпорядженні «Главкому» тепер є вирок суду від 28 грудня, який розкриває деталі того, як терористів терміново «готували» до обміну і як сторона обвинувачення раптово перетворилась на головних рятівників терористів…

У суді було доведено, що обвинувачені Сергій Башликов, Віктор Тетюцький і Володимир Дворніков за «кураторством» російських спецслужб 22 лютого 2015 року вчинили диверсійно-терористичну діяльність на території Харкова з використанням протипіхотної міни МОН-100. Вибухівка з дистанційним керуванням була закладена на проспекті Маршала Жукова, по якому рухалася колона учасників мирного зібрання з нагоди вшанування пам’яті осіб, які загинули у Києві у січні-лютому 2014 року. У результаті вибуху, який пролунав вдень 22 лютого, загинуло четверо осіб, ще 11 – отримали ушкодження різного ступеню. За реалізацію терористичного акту «куратори» пообіцяли виконавцям $10 тис. винагороди.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час проведення урочистої ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. У результаті теракту загинули четверо і поранено дев’ятеро людей. Внаслідок вибуху на місці загинули харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко. Наступного дня помер 15-річний Данило Дідік, що внаслідок вибуху отримав тяжку черепно-мозкову травму і впав у кому.

24 лютого помер ще один поранений внаслідок вибуху — 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук.

Усіх трьох суд визнав винними у організації теракту (ч. 3 ст. 258 КК України) і незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

Під час засідання жоден з обвинувачених своєї вини не визнали. Стверджували, що під час досудового розслідування до них правоохоронці застосували фізичні тортури та фабрикували справу.

Водночас суд не взяв до уваги аргументи сторони захисту і дійшов висновків, що вина обвинувачених підтверджується рядом досліджених доказів.

Самих терористів на судовому засіданні не було – вони слухали вирок у СІЗО через відеоконференцію. Фото: АТН

«Сергій Башликов, Віктор Тетюцький і Володимир Дворніков, будучи молодими, фізично здоровими, працездатними особами, не вважаючи життя людини найвищою цінністю, жорстоко та безжально, здійснили терористичний акт, який призвів до загибелі громадян України. Також судовою колегією враховується, що впродовж усього періоду розгляду кримінального провадження обвинувачені не дали підстав вважати, що їм дійсно жаль через скоєні ними діяння, зокрема, про це й свідчить відсутність спроб з боку обвинувачених будь-яким чином виправити ситуацію, що склалася (відшкодування шкоди). Покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених і попередження вчинення нових злочинів. Крім того, призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинувачених і є дотриманням судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та не суперечить практиці Європейського Суду з прав людини та нормам кримінального законодавства України», - сказано у вироку суду.

Крім цього, суд повністю задовольнив цивільні позови потерпілих на загальну суму 2,95 млн грн. Кошти мають бути стягнені солідарно з кожного обвинуваченого за нанесену моральну шкоду.

Однак тут на порятунок харківських терористів кинулися… прокурори. Зокрема, під час судового засідання прокурор просив змінити для трьох обвинувачених запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. У своє обґрунтування він вказував, що в рамках «Нормандського саміту» 9 грудня 2019 року у Парижі між Україною та Росією досягнута домовленість про обмін утримуваними особами за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня 2019 року.

Більше того, за словами прокурора, Росія внесла до списку обмінюваних осіб Башликова, Тетюцького і Дворнікова, «що ще раз підтверджує факт дій обвинувачених на розхитування ситуації в України».

«Зрив «нормандських» домовленостей щодо обміну призведе до подальшого незаконного утримання державою-агресором полонених українських військовослужбовців та заручників, які утримуються на наших тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Завдяки обміну за принципом «всіх на всіх» Україна зможе нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих громадян України, яких не змогли забрати протягом останніх років, тих українців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім`ями», - зазначено в аргументах державного обвинувача.

Прокурор додав, що з метою реалізації мирного плану президента Володимира Зеленського, сторона обвинувачення дійшла до висновку, що стосовно обвинувачених має бути змінений запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов`язання.

Фрунзенський райсуд Харкова зіслався на ст. 377 КПК України і, «враховуючи виняткові обставини при ухваленні вироку у цій справі, специфіку виконання вироку, суд приходить до висновку про можливість зміни обвинуваченим запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов`язання».

Частина вироку по харківських терористах

У підсумку всіх трьох обвинувачених звільнили з-під варти у залі суду.

До речі, на останньому судовому засідання до основного прокурора Харківської області Володимира Лимаря, який вів цю справу з 2015 року, приєднався ще один Денис Фальченко.

Як повідомляв «Главком», під час нещодавнього обміну на звільнену територію України повернули 76 осіб.

Україна натомість видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Крім цього, 31 грудня під час телефонної розмови президент України Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін привітали один одного з проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня.

Під час розмови Зеленський і Путін також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і російських, які перебувають на вільній від окупантів території України, передає пресслужба президента України.