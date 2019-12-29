У «Бориспіль» прибув спецборт зі звільненими з полону українцями трансляція



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Зустріч спецборту з колишніми полоненими українцями

Літак з колишніми бранцями прилетів з військового аеродрому Чугуєва

В аеропорту «Бориспіль» зустрічають спецборт з колишніми полоненими українцями.

На летовищі перебуває президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, в терміналі «B» аеропорту утворилася черга журналістів, які чекають, щоб їх пропустили на летовище.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.