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    У «Бориспіль» прибув спецборт зі звільненими з полону українцями

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    Зустріч&nbsp;спецборту з колишніми полоненими&nbsp;українцями - У «Бориспіль» прибув спецборт зі звільненими з полону українцями
    Зустріч спецборту з колишніми полоненими українцями

    Літак з колишніми бранцями прилетів з військового аеродрому Чугуєва

    В аеропорту «Бориспіль» зустрічають спецборт з колишніми полоненими українцями.

    На летовищі перебуває президент України Володимир Зеленський.

    Як повідомлялося, в терміналі «B» аеропорту утворилася черга журналістів, які чекають, щоб їх пропустили на летовище.

    Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

    У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

    Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

    Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

    Аеропорт Бориспіль ОРДЛО літак аеропорт обмін полоненими Володимир Зеленський президент
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