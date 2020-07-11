Прессекретарка Зеленського спростувала, що завагітніла від нього (відео)
Прессекретарка президента оприлюднила дивне відео, яке має підтверджувати її «невагітність» від президента Зеленського
На відео Юлія Мендель у дивному вбранні виправдовується щодо фейків у ЗМІ про свою «невагітність».
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Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp
Нагадаємо, 7 липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прес-секретарем Юлією Мендель виник нібито роман.
За словами політика, такі чутки почали поширювати в урядовому кварталі. Джерела Балашова стверджують, що є велика ймовірність, що прес-секретар президента вагітна від нього.
Ситуацію Зеленського Балашов порівняв із ситуацією колишнього президента України Віктора Януковича, який, за його твердженням, проживав в Міжгір’ї з куховаркою.