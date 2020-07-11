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    Суспільство

    Прессекретарка Зеленського спростувала, що завагітніла від нього (відео)

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    Мендель розповіла про свою &laquo;невагітність&raquo; - Прессекретарка Зеленського спростувала, що завагітніла від нього (відео)
    Мендель розповіла про свою «невагітність»
    Скріншот з відео

    Прессекретарка президента оприлюднила дивне відео, яке має підтверджувати її «невагітність» від президента Зеленського

    На відео Юлія Мендель у дивному вбранні виправдовується щодо фейків у ЗМІ про свою «невагітність».

    Нагадаємо, 7 липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прес-секретарем Юлією Мендель виник нібито роман.

    За словами політика, такі чутки почали поширювати в урядовому кварталі. Джерела Балашова стверджують, що є велика ймовірність, що прес-секретар президента вагітна від нього.

    Ситуацію Зеленського Балашов порівняв із ситуацією колишнього президента України Віктора Януковича, який, за його твердженням, проживав в Міжгір’ї з куховаркою.

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