Прессекретарка Зеленського спростувала, що завагітніла від нього (відео)



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Мендель розповіла про свою «невагітність» Скріншот з відео

Прессекретарка президента оприлюднила дивне відео, яке має підтверджувати її «невагітність» від президента Зеленського

На відео Юлія Мендель у дивному вбранні виправдовується щодо фейків у ЗМІ про свою «невагітність».

Нагадаємо, 7 липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прес-секретарем Юлією Мендель виник нібито роман.

За словами політика, такі чутки почали поширювати в урядовому кварталі. Джерела Балашова стверджують, що є велика ймовірність, що прес-секретар президента вагітна від нього.

Ситуацію Зеленського Балашов порівняв із ситуацією колишнього президента України Віктора Януковича, який, за його твердженням, проживав в Міжгір’ї з куховаркою.

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