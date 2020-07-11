Пообіцяв – то йди! Петиція про відставку Зеленського через порушення закону за три дні набрала більше 10 тисяч голосів



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«Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам» – документ

Під час президентських перегонів Зеленський обіцяв, що подасть у відставку, якщо порушить закон

Петиція на офіційному сайті президента про відставку Володимира Зеленського через порушення ним закону стрімко набирає голоси. За три дні після оприлюднення її підтримали більше 10 тисяч людей.

«18 квітня 2019 року у програмі «Право на владу» Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить Закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський признався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив Закон «Про запобігання корупції», – йдеться у петиції.

«Звертаємося до президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям», – закликає документ.

«Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам», – йдеться у петиції.

Нагадаємо, раніше Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.

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